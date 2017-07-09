Французы использовали виноград для придания сияния коже

Французский косметический бренд Caudalie представил новое средство в линии Vinoperfect. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель пресс-службы бренда в понедельник, 10 июля.

Новинка — концентрированная эссенция для придания сияния коже, содержащая экстракты винограда. Она увлажняет кожу, содействует отшелушиванию омертвевших клеток эпителия, снимает легкие воспаления и покраснение кожи. Эссенция рекомендуется к использованию как первый этап ежедневного ухода за лицом, перед нанесением сыворотки против пигментных пятен Vinoperfect Serum Eclat Anti-taches и в сочетании с другими средствами линейки.

Материалы по теме Что с лицом? Как оставаться красивой, несмотря на солнце, ветер и капризы погоды

Caudalie — французская косметическая компания, основанная в 1995 году. Ее штаб-квартира располагается в Париже. Выпускает средства для ухода за кожей лица, в состав которых входят экстракты различных сортов винограда. Весной 2017 года бренд представил лимитированную версию виноградной воды Eau de Raisin для увлажнения кожи лица.