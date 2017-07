Женщинам предложили пузырящиеся маски для лица

Марка Dr.Jart представила косметическую новинку. Речь идет об очищающей маске Porecting Solution. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» в пятницу, 7 июля.

Маска состоит из черной тканевой основы, которая пропитана активной кислородной сывороткой. По словам представителей бренда, маска мгновенно начинает пузыриться при нанесении.

Маска создана для очищения и сужения пор, но кроме этого она увлажняет кожу, придает ей сияние и выравнивает тон. В ее состав входит экстракты авокадо, эвкалипта, сумаха китайского и аспарагуса. Эти ингридиенты стимулируют клеточную активность и способствуют ускоренной регенерации кожи.

В продаже маски появятся в июле, цена — 2815 рублей за упаковку из пяти штук.

В конце мая 2017 года корейская марка I’m Sorry For My Skin представила две новые маски. Одна их них нужна после принятия солнечных ванн: она успокаивает и увлажняет кожу. Второй продукт — маска-антидепрессант. По словам представителей марки, она «позволит выглядеть на все 100 даже после бессонных ночей».