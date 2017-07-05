Kiehl's создал оружие для борьбы с обезвоживанием кожи

Косметический бренд Kiehl's расширил коллекцию средств Ultra Facial. В ней появился увлажняющий крем Ultra Facial cream с защитой SPF 30 от UVA- и UVB-лучей. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» в среду, 5 июля.

По словам сотрудников марки, он представляет собой «мощное оружие для борьбы с обезвоженностью кожи». Крем подходит для ежедневного ухода, обладает легкой текстурой, увлажняет кожу на протяжении всего дня. В состав крема входит антарктицин, который стимулирует выработку коллагена, получаемый из оливок сквалан, создающий на коже защитную пленку, а также офиопогон японский.

Новинка уже поступила в продажу. Цены на крем варьируются от 2200 до 4300 рублей в зависимости от объема флакона.

Kiehl’s — американская компания по продаже и производству косметических продуктов класса премиум. Основана в 1851 году аптекарем Джоном Килом, в 1921 году бизнес купил эмигрант из России Ирвинг Морзе. В настоящее время входит в состав группы L'Oréal. Имеет 250 магазинов по всему миру.