Jason Wu выпустил дебютный аромат

Марка Jason Wu представила первый в своей истории аромат. Он посвящен 10-летию с момента выходы коллекции одежды. Об этом во вторник, 11 июля, сообщает Vogue.

Форма флакона напоминает клатч из телячьей и крокодиловой кожи, который вошел в осенне-зимнюю коллекцию марки. Основой аромата стал индийский жасмин, также в нем чувствуются ноты пиона и лилии. «Когда я был маленьким и жил на Тайване, у нашего соседа была целая стена из жасмина, и иногда я бегал рвать его. На самом деле я даже не помнил этого, воспоминания хранились где-то в подсознании, но когда услышал этот мощный запах, он будто перенес меня назад в детство», — рассказал основатель марки Джейсон Ву.

Аромат будет продаваться только в Северной Америке. В течение трех месяцев, начиная с 17 августа, его можно будет найти в Saks в США, с 23 августа на три месяца он появится в Hudson’s Bay в Канаде.

Jason Wu — американский бренд, который был основан в 2006 году дизайнером Джейсоном Ву. Специализируется на производстве женской одежды, обуви и аксессуаров. Мишель Обама — одна из главных поклонниц бренда. В 2010 году Джейсон Ву удостоился специальной награды Swarovski в номинации "Лучший дизайнер женской одежды» от Совета модных дизайнеров Америки.

