Comme des Garçons представила «бетонный» аромат

Японский бренд Comme des Garçons расширил парфюмерную линейку. В ней появился новый аромат под названием Concrete. Об этом во вторник, 4 июля, сообщает Highsnobiety. Источником вдохновения для его создания послужила атмосфера Нью-Йорка.

Аромат с нотами сандалового дерева представили в районе Бруклин. Он уже появился в продаже и представлен в универмаге Dover Street Market , а в ближайшее время появится и в других фирменных магазинах.

Comme des Garçons — японский лейбл одежды, основанный женщиной-дизайнером Рей Кавакубо (Rei Kawakubo). Основные показы марки проходят в рамках Недели моды в Париже. Компания активно сотрудничает с российским дизайнером Гошей Рубчинским.

Одна из новинок марки — совместная коллекция с маркой Supreme. В нее вошли футболки, худи и парки с символикой брендов. Одежда выполнена преимущественно в черном, белом и красном цветах. Отличительная черта моделей — принт в виде человеческих глаз.