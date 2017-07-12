Парфюмер сделала духи с запахом Омска

Российский парфюмер Мария Савченко выпустила духи с запахом ее родного города — Омска. Об этом в среду, 12 июля, сообщает издание «Новый Омск».

«Аромат вызывает стойкие ассоциации с соснами, прогретой жарким солнцем степью, полынными загородными проездами, никогда не знавшими асфальта, старыми ивами и железной дорогой», — рассказала она. Кроме того, в аромате чувствуются ноты полыни, камфоры и тополя. Цена аромата — 1950 рублей.

Материалы по теме Пахнуть вкусно Почему «гурманские» ароматы соблазняют даже сидящих на диете

В конце марта 2017 года французский модный дом Hermes представил необычный аромат. Речь идет об обновленной версии парфюма 2004 года Eau des Merveilles — Eau des Merveilles Bleue. Парюмер Кристин Нажель сказала, что композиция навеяна запахом морской гальки: по ее словам, интерес к этому аромату «уходит корнями в детство, когда ребенок открывает глаза и всему удивляется».