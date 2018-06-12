Премьер-министра Канады Трюдо засмеяли из-за «сползающей» брови

Пользователи сети обратили внимание на «сползающие» брови премьер-министра Канады Джастина Трюдо. Они провели настоящее расследование в Twitter.

Юзеры заметили, что во время пресс-конференции Трюдо в ходе саммита G7 в Квебеке у политика слегка отклеилась левая бровь. «Кто сегодня не носит поддельные брови?» — усмехнулся мужчина под ником Doranimated.

Остальные пользователи моментально начали издеваться над канадским премьер-министром, публикуя в соцсетях огромное количество шуток по поводу съехавшей брови.

«СРОЧНО: Канадские власти начали отчаянный поиск пропавшей брови Джастина Трюдо»

«Джастин Трюдо расстроен, потому что он узнал, что Дональд Трамп повышает тарифы на поддельные брови»

«Бровь Джастина Трюдо только что украла мой виски и угнала мою машину»

Тем не менее нашлись и те, кто решил провести расследование и разобраться в проблеме «уползающей» брови. Несколько человек отметили, что брови Трюдо толще и темнее ближе к основанию. Это в сочетании со студийным светом создавало оптическую иллюзию сползающей на лицо брови.

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