Премьер-министр Канады случайно поддержал сепаратизм и объяснился

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо оправдался за то, что пригласил террориста-сепаратиста на прием во время своего визита в Индию, который проходит с 17 по 23 февраля, объяснив это ошибкой. Об этом сообщает The Hindu в четверг, 22 февраля.

По информации издания, активист движения за независимость индийских сикхов в штате Пенджаб Джаспал Атвал (Jaspal Atwal), которого власти считают террористом и обвиняют в покушении на убийство премьер-министра штата в 1986 году, должен был присутствовать на ужине с канадским политиком в Дели в четверг, 22 февраля. Трюдо заявил, что приглашение террористу выслали по случайности. «Мы относимся к этой ситуации со всей серьезностью. Этот человек не должен был получить приглашение», — сказал он журналистам.

В то же время India Today передает, что канадский премьер и его жена были замечены вместе с Атвалом в городе Мумбаи во вторник, 19 февраля. Издание также опубликовало их совместную фотографию с мероприятия. В тексте отмечается, что канадец сам поставил себя в «щекотливое положение».

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За день до публикации снимка канадский премьер заверил нынешнего главу правительства Пенджаба Амариндера Синкха (Amarinder Singh), что Канада придерживается принципа единой Индии и не поддерживает сепаратистское движение сикхов.

Сикхи — народность, проживающая на северо-западе Индии. Проживающие в Пенджабе сикхи настаивают на создании своего отдельного государства — Халистана. Сикхские общины существуют во многих странах мира, в том числе в Канаде. К 2001 году там проживали около 300 тысяч сикхов. Представителем народности является министр национальной обороны Канады Харджит Сингх Саджан. Его семья переехала в Ванкувер из индийского Пенджаба в 1975 году, когда ему было пять лет.

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