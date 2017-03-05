В США неизвестный потребовал от сикха убираться из страны и выстрелил ему в руку

В США неизвестный мужчина потребовал от сикха уехать из страны, после чего выстрелил ему в руку. Об этом сообщает The Seattle Times.

Инцидент произошел в городе Сиэтл, штат Вашингтон. По словам пострадавшего (его имя не сообщается, известно лишь, что ему 39 лет), он осматривал свою машину на дорожке, ведущей к дому, когда к нему приблизился неизвестный белый мужчина среднего роста и коренастого сложения. На нем была маска, закрывающая нижнюю часть лица. Он крикнул сикху: «Убирайся к себе домой, в свою страну», после чего достал пистолет и выстрелил ему в руку.

Пострадавшего уже выписали из больницы. «И он, и его семья потрясены до глубины души, — рассказал глава местной сикхской общины Джасмит Сингх. — Члены нашей общины сталкиваются ростом ксенофобии — мы давно такого не видели». По словам Сингха, отношение к сикхам в американском обществе сейчас напоминает ситуацию после 11 сентября 2001 года, когда американцы, не разбираясь в отличиях сикхов от мусульман, подозревали любого, на ком был надет тюрбан. Однако, заметил Сингх, администрация президента Трампа сейчас активно работает над тем, чтобы решить эту проблему.

Сикхи, представители монотеистической религии, распространенной в Индии, неоднократно становились целями нападений американских радикалов. Так, 5 августа бывший военный Уэйд Майкл Пейдж открыл стрельбу в сикхском храме — гурдваре, убив шесть человек, и потом покончил с собой. Он перепутал прихожан с мусульманами из-за их головных уборов — тюрбанов-дастаров.