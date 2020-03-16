Блогеры ринулись облизывать сиденья унитазов из-за коронавируса

В TikTok запустили новый «коронавирусный челлендж»: блогеры облизывают сиденья унитазов в самолетах и записывают себя на видео. Как сообщает Mothership, первый подобный ролик опубликовала пользовательница с ником Avalouiise.

Позже вирусное видео было удалено из ее профиля в TikTok. Тем не менее ролик разместил в Twitter пользователь с ником @CashNastyGaming. На момент публикации новости он набрал 7,8 миллиона просмотров.

Спустя некоторое время девушка записала несколько видео, в которых объяснила, что тщательно продезинфицировала туалетное сиденье, прежде чем облизывать его. Кроме того, ее близкий друг рассказал в Instagram, что ролик был снят в частном самолете девушки, и добавил, что ее все равно занесли в список лиц, не допущенных к полетам. Несмотря на это многие блогеры ринулись записывать аналогичные видео вслед за ней. Некоторые ролики опубликовал в Twitter сайт «Двач».

В феврале 17-летний пользователь TikTok запустил челлендж, который в сети назвали «самым отвратительным». Подросток опубликовал 18-секундное видео, в котором пошлепал свою мать по груди. Впоследствии видео привлекло к себе столько внимания, что он удалил аккаунт.

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