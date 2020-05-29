Родители обнаружили неожиданную способность маленьких детей

Видео: @cassandranguyen981 / TikTok

Пользователи TikTok обнаружили неожиданную способность маленьких детей: оказалось, что они могут быть аккуратными, если им в руки дать яйцо. Первой на это обратила внимание юзерша с ником @cassandranguyen981, пишет BuzzFeed.

Женщина в своем видео рассказала, что ходит слух, будто бы ребенок будет аккуратен с яйцом, и решила это проверить. В итоге ее дочь действительно вела себя спокойно и очень аккуратно обращалась с ним. Десятки других родителей провели такой же эксперимент, и лишь в единичных случаях их дети разбивали яйцо. Каждый ролик юзеры начинали с фразы: «Итак, говорят, что дети будут вежливы, если им дать в руки яйцо. И это не ложь».

Ранее в мае американка Эрин Бахман (Erin Bachman) показала в TikTok, как отучила своих детей, любящих фруктовый лед, от мороженого. Она рассказала, что ее сыновья постоянно пачкаются, и ей это надоело. В итоге женщина предложила им обычную замороженную воду, и детям это понравилось. Хитрость Бахман взяли на вооружение другие пользователи сети.

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