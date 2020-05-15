Пара показала уникальное свидание на карантине и вдохновила людей

Видео: medical_advice / TikTok

Американцы Лукас и Элли, проживающие в городе Таллахасси, штат Флорида, в TikTok показали свое уникальное свидание на карантине, введенном из-за распространения коронавируса. Ролик собрал 1,7 миллиона просмотров и сотни восхищенных комментариев от пользователей соцсети.

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Они придумали, как весело провести время в магазине при подготовке к свиданию. Идея заключалась в том, что один из них разбегался, указывая пальцем на прилавок, пока второй не прокричит «Стоп!» Товар, на который случайным образом падал выбор, отправлялся в корзину. Таким образом пара выбрала напиток, пиццу, мороженое и диск с фильмом.

В комментарии BuzzFedd молодой человек рассказал, что так он и его девушка смогли попробовать что-то новое. Купленную в тот раз пиццу до этого они никогда не пробовали, но теперь считают ее самой вкусной. Пара также пообещала поклонникам продолжать снимать подобные видео. Их способ вдохновил других людей попробовать организовать свидание таким же образом.

Ранее девушка согласилась пойти на первое свидание с понравившимся ей в Tinder парнем, но поцелуй при встрече привел к ее госпитализации. Причиной тому стала аллергия, о которой возлюбленный не знал. В результате их знакомство прошло не дома, а в больнице.

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