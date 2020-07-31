Азиатки принялись фотографироваться с советскими книгами

Пользовательница соцсети Twitter собрала тред с особенными фотосессиями азиатских девушек. Снимки необычны тем, что героини позируют с советскими книгами. За день публикация набрала более шести тысяч лайков.

Юзер под ником «самурай фруктовый удар» принялась публиковать фотографии 30 июля. Она также отмечала, что названия книг совершенно не совпадают с тематикой фотосессий. Зачастую это учебники или другая научная литература, изданная еще в СССР. Судя по снимкам, сами азиатки даже не знают перевода названий. В связи с этим фотографии для носителей русского языка приобрели комичный характер.

По снимкам можно определить названия некоторых из них. Так, спящая девушка держит у себя книгу «Кровельщик по жестким и мягким кровлям», а другая, сидя в белом платье на природе, — «Ленинские принципы внешней политики советского государства». Пользовательница рассказала TJ, что находит снимки в китайской соцсети Weibo. По ее словам, советские книги — атрибут далеко не каждой фотосессии. Девушка подчеркнула, что чаще ей попадаются фотографии с англоязычными наименованиями.

Weibo — популярнейшая в Китае соцсеть, где публикуют фото и видео в том числе местные блогеры. Так, среди них есть блогерша Мис Йе (Ms Yeah), она известна роликами с приготовлением еды необычными способами. Например, она жарила рыбу на утюге. Часто попытки блогеров покорить аудиторию приводят к проблемам с законом. Юмористический блогер по имени Чао (Chao) вместе с матерью инсценировал ДТП, в результате они провели несколько суток под арестом.