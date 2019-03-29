Реклама с нюхающей футболку мужчины азиаткой разгневала женщин

Немецкую компанию Hornbach обвинили в расизме из-за рекламы, в которой девушка с азиатской внешностью покупает и нюхает грязную мужскую футболку, которую ранее носил белокожий мужчина. Как сообщает The Daily Mail, около тысячи человек подписали петицию с требованием извиниться за такую рекламную кампанию.

Женщины из Южной Кореи посчитали, что таким образом компания играла на расовых стереотипах об азиатских женщинах. «Я уверена, что реклама Hornbach вызовет еще одну реальную проблему для азиатов, живущих в Германии, потому что в ней присутствует высмеивание образа азиатских женщин», — написала она из пользовательниц.

По ее мнению, компания осознанно выбрала для рекламы образ азиатки, потому что «их часто представляют как экзотичный сексуальный объект, у которого нет голоса».

Под роликом, опубликованном на YouTube, также присутствует множество гневных комментариев, преимущественно на корейском языке. В Hornbach, сети магазинов с товарами для дома, сада и огорода, попытались объяснить, что рекламная кампания со слоганом «Запах весны» не имеет расистского подтекста.

Они утверждают, что реклама была призвана показать, как люди в больших городах заинтересованы в том, чтобы почувствовать запах природы, будто они за городом. Они также подчеркнули, что рекламный ролик с участием азиатки — лишь один из нескольких, и в других роликах есть персонажи другого пола и расы.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!