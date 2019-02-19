Известный радиоведущий стал жертвой нападения расиста

Известный британский радиоведущий Маджид Наваз (Maajid Nawaz) стал жертвой нападения на почве расовой ненависти. Об этом сотрудник LBC сообщил в Twitter.

По словам 41-летнего Наваза, инцидент произошел на улице неподалеку от театра Сохо в Лондоне. «Белокожий нападавший мужчина назвал меня “гребаным паки”, ударил меня по лицу, вероятно, перстнем, и убежал, как трус. Он ничего не взял. Он был просто расистом», — заявил он.

Наваз уточнил, что на месте преступления оказались свидетели, которые уже дали показания в полиции. Правоохранители зафиксировали лицо нападавшего на записях камер видеонаблюдения и уже начали расследование.

«У меня на лбу останутся шрамы на всю жизнь. Но мы найдем тебя, расистский трус, и ты предстанешь перед британским правосудием», — заключил Наваз.

Радиоведущий прославился как автор передачи, выходящей еженедельно по субботам и воскресеньям на станции LBC. Он также является гражданским активистом и основателем аналитического центра по борьбе с экстремизмом Quilliam.

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