Обнажившаяся во время интервью преподавательница повторила свой трюк

Преподавательница Кембриджского университета доктор Виктория Бейтман (Victoria Bateman), появившаяся в эфире радиостанции BBC Radio 4 полностью обнаженной, повторила свою акцию. Фрагмент передачи Good Morning Britain, куда пришла Бейтман, опубликован в официальном Twitter шоу.

В эфире BBC Radio 4 Бейтман потребовала от своего оппонента, члена парламента Джейкоба Рис-Могга (Jacob Rees-Mogg) последовать ее примеру и прийти голым. В этот раз она отказалась от этого требования, но продолжила настаивать на встрече с парламентарием для обсуждения Brexit.

В Good Morning Britain женщина явилась с надписями на теле Brexit («Брекзит»), Leaves («Покинуть»), Britain («Британия») и Naked («Голый»). Внешний вид преподавательницы не позволил показать ее по телевидению, поэтому ведущий зачитал слова вслух.

Бейтман уточнила, что не является эксгибиционисткой и хочет «использовать свое тело для передачи важного политического послания».

В эфире радиостанции BBC Radio 4, куда обнаженная Бейтман пришла в пятницу, 8 февраля, женщина объяснила, что таким образом протестует против выхода Великобритании из Евросоюза.

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