Дагестанская журналистка попыталась снять сюжет и привлекла к себе мужчин

Корреспондент ГТРК «Дагестан», местного филиала ВГТРК, Назира Алиева попыталась записать на камеру стендап, но съемкам помешало повышенное внимание местных жителей. Отрывок из видео опубликовал Telegram-канал «Планерка».

Алиева записывала короткий монолог для сюжета о событиях 1991 года в республике. Шагая к камере, журналистка цитировала статью из местной газеты «Дагестанская правда» от 2 августа 1991-го. «Цены на товары резко возросли, если в магазине трехлитровый баллон с молоком можно было купить за 5-6 рублей, то на рынке — гораздо дороже», — произнесла она.

В это время вокруг стало шумно, так как Алиева привлекла внимание мужчин: микрофон зафиксировал обращенные к ней крики, сигналы автомобилей и фразы с попытками познакомиться. Алиева продолжала говорить про «сумасшедшие очереди» и «погромы на базарах» из 1991 года, но потом обратилась к находившимся рядом людям.

«Друзья, дайте мне работать, я вас очень прошу. Отойдите пожалуйста, ребята. Буквально пять минут записать. И не сигнальте тоже», — заявила она, обращаясь к ним. Журналистка отошла назад для нового дубля, но шум все равно был слышен. «Тихо, культурно смотрите, не кричите. Тихо, я работаю! Цыц!» — добавила Алиева.

В марте репортеров канала «Россия 1», входящего в медиахолдинг ВГТРК, обвинили в подлоге во время съемок сюжета, посвященного коронавирусу. Корреспонденты разложили перед зданием в Санкт-Петербурге бумажные самолетики с посланиями, сказав зрителям, что их из окон якобы бросают находящиеся под медицинским наблюдением студенты.

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