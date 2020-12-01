Доставщики еды разгромили продуктовый магазин и избили охранника

Неизвестные в форме доставщиков еды разгромили продуктовый магазин в центре Москвы. Об этом сообщает ГУМВД столицы, передает РИА Новости.

ЧП произошло на Тверской-Ямской улице. По сообщению полиции, три человека ворвались в магазин, один из них битой избил охранника. Также злоумышленники разбили витрины и стеллажи торгового зала, выбили стекла в окнах, после чего скрылись.

Пострадавшего доставили в больницу с открытой черепно-мозговой травмой. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

2 июля сообщалось, что курьеры сервисов доставки «Яндекс.Еда» и Delivery Club устроили массовую драку в Москве из-за нарушения мер предосторожности для борьбы с распространением коронавируса. Потасовка началась после инструктажа. Начальник отчитал нескольких сотрудников за несоблюдение профилактических мер, объявил о штрафах и назвал первого провинившегося сотрудника. Курьер не согласился с решением, за него вступились коллеги. Всего в потасовке участвовали до 30 человек.