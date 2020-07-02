Названа причина массовой драки курьеров в Москве

Курьеры сервисов доставки «Яндекс.Еда» и Delivery Club устроили массовую драку в Москве из-за нарушения мер предосторожности для борьбы с распространением коронавируса. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным ресурса, потасовка началась после инструктажа. Начальник отчитал нескольких сотрудников за несоблюдение профилактических мер. Он утверждал, что клиенты сервиса злятся из-за того, что некоторые курьеры не носят маски и перчатки и нарушают принципы бесконтактной доставки.

Затем руководитель объявил о штрафах и назвал первого сотрудника, которого накажут таким образом. Курьер не согласился с решением, и за него вступились коллеги. После этого началась драка, причем с участием работников конкурирующих компаний.

Драка курьеров попала на видео. По наблюдениям очевидцев, в ней участвовали около 30 человек. В больницу после потасовки никто не обращался.

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