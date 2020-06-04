Российские доставщики еды заявили о забастовке

В России доставщики еды планируют устроить забастовку из-за штрафов и увольнений. Компания Delivery Club проверяет опубликованную в Telegram-канале «Расстрига» информацию об этом, передает ТАСС.

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По словам собеседника Telegram-канала, часть курьеров не намерена выходить на смены в пятницу, 5 июня. Курьер по имени Шумкарбек отметил, что решается также вопрос о проведении митинга, «но это еще не точно, потому что многие боятся выйти на улицу».

В Delivery Club заявили, что в период самоизоляции доходы курьеров увеличились, в остальном условия работы доставщиков еды не поменялись. «Мы обязательно проверим появившееся сегодня сообщение от одного из курьеров и выясним его причину. И мы (...) всегда максимально открыты для общения с курьерами», — сообщили в пресс-службе компании.

Ранее сервис доставки готовой еды Dostaевский запустил масштабную рекламную кампанию в поддержку людей во время пандемии COVID-19. Идея проекта dostaвляем_благодарность — высказать благодарность всем, кто, «несмотря на сложности, продолжает работать и поддерживать всех нас».

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