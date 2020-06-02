Мужчина девять лет получал пиццу от незнакомца и остался недоволен

Житель бельгийского города Тюрнхаут около девяти лет получает на дом пиццу, которую он не заказывал. Об этом сообщает издание Unilad.

В 2011 году на пороге дома Жана Ван Ландегама (Jean Van Landegham) появился курьер, который привез ему 14 пицц. Однако бельгиец не заказывал пиццу. Он не принял доставку и предположил, что курьерская компания ошиблась адресом и привезла ему пиццу по ошибке.

С тех пор Ван Ландегам начал регулярно получать таинственные доставки пиццы, кебабов и прочей еды на вынос, которую он не заказывал. Бельгиец был сильно недоволен. Еду привозили курьеры из различных компаний, и поставщиками были разные заведения. Курьеры приезжали в разное время суток и по будням, и по выходным. Так продолжалось девять лет.

Мужчина ни разу не принял заказа и не оплатил его, а это значит, что курьерские компании и производители пиццы тоже терпели убытки. «Я просто больше не могу спать. Когда я слышу, как по улице едет мопед, я начинаю нервничать, потому что боюсь, что ко мне опять едет новая доставка пиццы», — рассказал он.

За все это время мужчине, которому сейчас 65 лет, так и не удалось узнать, кто организовал доставки. Он считает, что это мог быть один из его приятелей, так как с аналогичной проблемой столкнулась еще одна его подруга. «Она тоже девять лет получает нежелательные доставки пиццы. Иногда даже в тот же день. Когда мы получаем доставку, мы предупреждаем друг друга. Может быть, кто-то из нашего общего круга друзей стоит за этим. Я хочу знать, кто, потому что я очень устал от этого. Этому человеку не поздоровится, когда я узнаю, кто это делает уже девять лет», — сказал Ван Ландегам.

Ранее сообщалось, что в Дели, Индия, 72 семьи посадили на карантин из-за контакта с зараженным коронавирусной инфекцией нового типа разносчиком пиццы. Теперь на карантине находятся все, кто контактировал с зараженным, в том числе 16 его коллег, его клиенты и родственники, с которыми они живут.

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