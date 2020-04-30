Dostaевский запустил кампанию по поддержке работающих во время карантина россиян

Сервис доставки готовой еды Dostaевский запустил масштабную рекламную кампанию в поддержку людей во время пандемии COVID-19. Идея проекта dostaвляем_благодарность – высказать благодарность всем, кто «несмотря на сложности продолжает работать и поддерживать всех нас», говорится в релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Акцию запустил генеральный директор компании Владимир Овелян, который в начале апреля записал видеообращение со словами благодарности всем, кто несмотря на тяжелые условия во времена коронавируса продолжает работать и не теряет веру в лучшее. Аудитория подхватила идею и спустя несколько часов во всех социальных сетях сервиса Dostaевский стали появляться комментарии со словами «спасибо» и хештегом #dostaвляем_благодарность.

По словам представителей компании, вместо рекламных баннеров они решили разместить настоящие, искренние пожелания реальных людей, которые позволят улыбнуться и дадут понять, что «несмотря на сложности, вместе мы справимся с непростыми временами».

«Этой акцией мы хотели поддержать всех людей и высказать слова благодарности на многомиллионную аудиторию. Пока большинство из нас остаётся дома, есть те, кто продолжает работать, несмотря ни на что. И мы им очень благодарны. Мы получили несколько сотен обращений со словами "спасибо" курьерам, врачам, персоналу магазинов, водителям, и это действительно вызывает восхищение», — сказал Овелян.

Ранее сообщалось, что Dostaевский запустил новый проект Dosta Дейли. В рамках проекта клиенты смогут заказывать вкусную домашнюю еду, на приготовление которой обычно уходит много времени. В меню пока представлено два формата доставки: обед из трех блюд на выбор за 299 рублей и еда на целый день за 499 рублей из шести блюд (завтрак, обед и ужин, а также десерт).

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!