Сервис Dostaевский запустил доставку домашней еды Dosta Дейли

Сервис доставки готовой еды Dostaевский запустил новый проект Dosta Дейли. Об этом сообщается в пресс-релизе компании, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в понедельник, 20 апреля.

Уточняется, что в рамках проекта клиенты смогут заказывать вкусную домашнюю еду, на приготовление которой обычно уходит много времени. В меню пока представлено два формата доставки: обед из трех блюд на выбор за 299 рублей и еда на целый день за 499 рублей из шести блюд (завтрак, обед и ужин, а также десерт).

«Для приготовления одного блюда человек покупает в магазине на 15-20 процентов больше ингредиентов, которые впоследствии идут в отход. Мы грамотно спланировали меню, чтобы сократить возможность переплаты, при этом, клиент получает полноценный домашний обед», — указано в сообщении.

Уточняется, что зона доставки по Санкт-Петербургу не ограничена. В настоящее время можно оформить только предзаказ на следующий день, однако вскоре доставка будет осуществляться в течение 40 минут. Также не исключено, что в меню Dosta Дейли будут добавлены новые позиции.

Сервис доставки готовых блюд Dostaeвский начал работать в 2014 году в Санкт-Петербурге. Спустя несколько лет компания вышла и на московский рынок.

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