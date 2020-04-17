Сервис Dostaевский перезапустил Dosta Маркет

Сервис доставки готовой еды Dostaевский перезапустил обновленный проект Dosta Маркет. Об этом сообщается в пресс-релизе компании, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в пятницу, 17 апреля.

Как отмечается, новый проект, запущенный в апреле, позволяет заказать несколько категорий продуктов для самостоятельного приготовления. На данный момент в ассортимент входят пельмени с говядиной, свининой или индейкой, а также различные виды растительных масел: льняное, горчичное, подсолнечное, тыквенное, конопляное.

«Проект Dosta Маркет предлагает людям натуральные, здоровые продукты которые можно употреблять ежедневно. Мы работаем только с проверенными партнерами и поставщиками, договорные отношения с которыми выстраивались на взаимном доверии и разделении ценностей сервиса Dostaевский. Именно поэтому мы гарантируем нашим клиентам качество представленной продукции», — рассказал генеральный директор сервиса Dostaевский Владимир Овелян.

По его словам, Dosta Маркет органично вписывается в работу основного сервиса и является логичным развитием бизнеса.

Сервис доставки готовых блюд Dostaeвский начал работать в 2014 году в Санкт-Петербурге. Спустя несколько лет компания вышла и на московский рынок.

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