Dostaeвский накормил врачей и ветеранов в условиях коронавируса

Сервис доставки готовой еды Dostaeвский накормил пирогами врачей, а также ветеранов войны и пожилых постояльцев социальных жилых домов Санкт-Петербурга, чтобы поддержать их в условиях распространения коронавируса. Об этом сообщается в пресс-релизе компании, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в пятницу, 3 апреля.

За минувшую неделю гуманитарную помощь от сервиса получили четыре учреждения: дом ветеранов войны №2 на Вязовой улице, социальный жилой дом для лиц пожилого возраста на Гражданской улице, госпиталь для ветеранов войны №2 на улице Народная и Детский городской многопрофильный клинический центр высоких медицинских технологий имени Раухфуса.

Как пояснили в компании, Dostaeвский решил поддержать самые уязвимые группы населения — пожилых людей и детей, которые находятся на карантине. «Они напуганы, не знают от кого ждать новостей и помощи. Доставка горячих, вкусных пирогов — меньшее, что мы можем сделать и хоть немного поднять настроение в это сложное время», — отметили там.

Кроме того, компания решила выразить благодарность медикам, которые в настоящее время борются с распространением коронавируса. «Мы также хотели поблагодарить и поддержать настоящих героев — врачей госпиталей и больниц Санкт-Петербурга, которые ежечасно обследуют, лечат и успокаиваю всех, кто оказался в зоне риска», — добавили в Dostaeвском.

Там уточнили, что за неделю сервис доставил уже более 300 пирогов.

Сервис доставки готовых блюд Dostaeвский начал работать в 2014 году в Санкт-Петербурге. Спустя несколько лет компания вышла и на московский рынок.

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