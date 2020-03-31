Россию похвалили за изоляцию

Опрошенные Bloomberg финансисты похвалили Россию за политику экономической изоляции, которой страна придерживалась последние годы. В нынешних условиях глобального кризиса она приносит плоды.

Причиной для такой политики во многом стали санкции со стороны США и Евросоюза, отмечает издание. Они побудили российское правительство запустить бюджетное правило, согласно которому сверхдоходы от экспорта нефти и газа направляются в Резервный фонд, а также снизить уровень госдолга.

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Во многом благодаря этому рейтинговое агентство S&P сохранило рейтинг России на уровне BBB- со стабильным прогнозом. Этот уровень считается худшим из инвестиционных — тех, при которых в активы той или иной страны рекомендуется инвестировать. При этом рейтинги многих других развивающихся стран были понижены до «мусорного» уровня.

Начавшийся кризис ударит по российской экономике, особенно в свете ее сильной зависимости от цен на нефть, отмечают авторы, однако даже в этой ситуации страна сможет прожить некоторое время без заимствований.

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