Delivery Club ответил на сообщения о забастовке курьеров

В Delivery Club ответили на сообщения о забастовке курьеров, отметив, что они связаны с тестом по увеличению зон доставки для пеших сотрудников. Об этом в пятницу, 5 июня, «Ленте.ру» сообщили в компании.

«Тест проводился в Москве несколько дней и был завершен еще до появления жалоб. Некоторые курьеры получили штрафы за отказ от принятия заказов с увеличенным расстоянием, чем и было вызвано их недовольство. Эти штрафы уже компенсированы курьерам, в дальнейшем они применяться не будут», — говорится в сообщении.

Отмечается, что тестирование увеличенных зон уже завершено. При этом других изменений в работе курьеров за последнее время не было, подчеркнули в компании, добавив, что во время режима самоизоляции заработок сотрудников сервиса доставки вырос из-за увеличения числа заказов и удвоения объема чаевых, которые клиенты могут оставлять курьерам через мобильное приложение.

«Мы знаем, что недовольство некоторых курьеров сохраняется, мы отвечаем на их вопросы и продолжим делать это столько времени, сколько понадобится», — пообещали в Delivery Club, выразив уверенность в том, что компании удастся найти общий язык с сотрудниками.

Ранее сообщалось, что доставщики еды Delivery Club планируют устроить забастовку из-за штрафов и увольнений. Отмечалось, что часть курьеров не намерена выходить на смены в пятницу, 5 июня.

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