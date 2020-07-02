Массовая драка курьеров-конкурентов в Москве попала на видео

На северо-западе Москвы произошла массовая драка курьеров-конкурентов, конфликт попал на видео. Ролик, снятый очевидцами, опубликовало издание Baza в своем Telegram-канале.

Как пишет издание, в драке приняли участие курьеры сервисов «Яндекс.Еда» и Delviery Club. На опубликованных кадрах видно, что между собой дерутся несколько человек в желтых и зеленых куртках и кофтах, а также несколько мужчин в другой одежде. По данным Baza, в конфликте участвовали более 30 человек.

Сначала очевидцы вызвали полицию, и участники драки «разбежались в разные стороны», но продолжили, когда сотрудники ведомства уехали. В больницу никто не обращался, причина конфликта неизвестна.

В разговоре с изданием «Подъем» представители сервиса Delivery Club сообщили, что удивлены случившимся. Они заявили, что удивлены случившимся, потому что «курьерское сообщество очень дружное», а курьеры помогают друг другу вне зависимости от места работы. В «Яндексе» изданию также сообщили, что «озадачены видео», так как между курьерами из разных сервисов «нет антагонизма, они плотно общаются, работают бок о бок и часто помогают друг другу». Компании разбираются в ситуации.

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