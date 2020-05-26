Безработные российские стриптизерши в белье вышли на улицу ради работы курьерами

В Якутске стриптизерши и танцовщицы go-go, оставшиеся без работы из-за пандемии коронавируса, вышли на улицу в нижнем белье ради работы доставщиками еды. Фото подрабатывающих курьерами девушек в белье публикует издание Yakutia.Info со ссылкой на Ассоциацию Гостеприимства Якутии.

Помимо эротических бюстгальтеров и трусиков на доставщицах из Якутии надеты медицинские маски и перчатки. Издание уточняет, что передача заказа происходит бесконтактным путем, бывшие стриптизерши соблюдают все санитарные нормы.

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