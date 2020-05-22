Коллега объяснил появление медсестры в бикини в российской больнице

Коллега медсестры из Тульского инфекционного госпиталя, появившейся на работе в прозрачном защитном костюме и бикини, объяснил ее поступок. Об этом он рассказал «Комсомольской правде».

Сотрудник больницы заступился за нее, признавшись, что до скандала в таком виде ходили и другие медики, преимущественно мужчины. «Вы работали в этих костюмах? В них очень жарко. Я лично тоже в трусах только выхожу на смену», — заявил коллега медсестры Павел.

Собеседник издания пояснил, что, согласно правилам, защитные костюмы надеваются на одноразовую или хлопчатобумажную пижаму. После каждого перерыва защитный костюм выбрасывается, а пижама либо стирается, либо тоже отправляется в мусор. По его расчетам, всем сотрудникам больницы требуется от 300 до 500 пижам в сутки, а в связи с их нехваткой, медработники ходят в собственной одежде. При этом нижнее белье, будучи третьим слоем, считается чистым и не нуждается в обработке.

Коллега тульской медсестры отметил, что производители защитных костюмов не рассчитывали, что их продукт станет единственном защитным слоем. «Медикам не нравится ходить в прозрачных костюмах, но других нет», — сказал он.

Павел осудил пациентов, сфотографировавших его коллегу. По его словам, они должны были радоваться тому, что «фигуристая девушка зашла в таком виде». «Если пациенты так радостно фотографируют и выкладывают снимки, то либо они не больны, либо их хорошо лечат и им уже пора домой. (...) Ну и добавлю: когда вы ложитесь в больницу, персонал не фотографирует же ваши коротенькие халатики и пеньюары», — возмутился он, обвинив находящихся на лечении россиян в желании развлечься.

Об инциденте стало известно 19 мая. Медработник объяснила, что решила не надевать одежду, поскольку в защитном костюме работать очень жарко. По ее словам, она не ожидала, что костюм будет так просвечивать.

За девушку вступились читатели местных СМИ. Ее также поддержал российский депутат Николай Валуев — он заявил, что медсестра пробудила у пациентов волю к жизни и ее надо поощрить.

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