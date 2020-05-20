В Туле вступились за медсестру в бикини

Читатели тульского новостного сайта вступились за медсестру местного инфекционного госпиталя, надевшую прозрачный защитный костюм от коронавируса поверх бикини. Об этом в среду, 20 мая, сообщает местное издание Myslo.ru.

Фотография вызвала шквал положительных комментариев со стороны туляков, отмечают авторы портала. Они отнеслись к поступку медсестры с юмором и начали оставлять подбадривающие записи. Например, пользователи написали: «Молодец девка! Ей премию надо, а не взыскание!», «Красава! Теперь все на поправку!» и «Медсестричка — молодец, настроение подняла не только дедушкам в палате! Хоть что-то позитивное!»

Кроме того, многие попытались объяснить, зачем медсестра вышла на работу в таком костюме. «Например, в костюмах защиты может быть очень жарко, или неудобно в другой одежде, или не хватает нужных размеров и приходится выкручиваться», — пояснил пользователь. Другой припомнил сюжет с голыми шахтерами из сериала «Чернобыль» и затем добавил: «Нам от медиков работа нужна или соблюдение дресс-кода?» Третий заявил: «Наверно, одаренные не в курсе, что под целлофаном бывает адски жарко, а менять одежду раз в час на сухую сложновато».

Пользователи также обратились с критикой к автору снимка, выложившему его в интернет. Уточняется также, что были и те, кто негативно реагировал на фото тульской медсестры в бикини, но таких комментариев в разы меньше, чем положительных.

19 мая сообщалось, что медсестру инфекционного госпиталя в Туле наказали после того, как она надела на работе прозрачный защитный костюм от коронавируса поверх бикини. В отношении нее применили дисциплинарное взыскание в виде замечания. Медработник объяснила, что решила не надевать одежду, поскольку в защитном костюме работать очень жарко.