Российскую медсестру в прозрачном костюме и бикини показали с другого ракурса

Медсестру из Тулы, которая надела бикини под прозрачный костюм, показали с другого ракурса — со спины. Фотографию девушки, сделанную одним из пациентов, опубликовали «Тульские новости».

Издание утверждает, что на снимке не медсестра, а врач, которая якобы окончила Рязанский медицинский университет. Официально эта информация не подтверждена.

Первое фото медсестры появилось 19 мая. Источник «Тульских новостей» сообщил, что в защитном костюме очень жарко, поэтому медработница надела только купальник, но не ожидала, что костюм настолько просвечивает. Он подчеркнул, что пациенты не имели ничего против внешнего вида девушки.

Вечером того же дня медсестру наказали, применив дисциплинарное взыскание в виде замечания. С другим персоналом провели разъяснительную беседу. Региональный Минздрав также усилил контроль за теми, кто отвечает за порядок использования специальной одежды и средств защиты.

За девушку вступились читатели местных СМИ. Ее также поддержал российский депутат Николай Валуев — он заявил, что медсестра пробудила у пациентов волю к жизни и ее надо поощрить.

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