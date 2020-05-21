Раскрыто будущее российской медсестры в прозрачном костюме и бикини

Медсестру инфекционного госпиталя в Туле, которая надела на работу прозрачный защитный костюм поверх бикини, не будут штрафовать или увольнять. Будущее медработницы стало известно Telegram-каналу Mash.

По его данным, график работы сотрудницы после инцидента не изменился, она выходит на смены так же, как и раньше. С медсестрой провели разъяснительную беседу, другого наказания она не понесла.

Ранее сообщалось, что главврач больницы Анна Савищева вступилась за медсестру. Она заявила, что та — профессиональная сотрудница медучреждения, которая хорошо выполняла свою работу. Главврач призвала не оценивать медсестру по ее внешнему виду.

Об инциденте стало известно 19 мая. Медработник объяснила, что решила не надевать одежду, поскольку в защитном костюме работать очень жарко. По ее словам, она не ожидала, что костюм будет так просвечивать.

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