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Российского блогера заподозрили в причастности к гибели беременной подруги

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Кадр: Telegram-канал BAZA

Следователи заподозрили блогера Reeflay (Стас Решетников) в причастности к гибели беременной подруги Валентины Григорьевой. Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.

Молодой человек сильно избил ее, а затем выкинул на улицу на мороз. Судмедэксперты обнаружили в голове Григорьевой так называемую субдуральную гематому — такой вид гематом характерен для черепно-мозговых травм. На ее теле зафиксированы синяки и ссадины.

По данным правоохранителей, Григорьева погибла от переохлаждения и черепно-мозговой травмы. Блогер признался в том, что сильно избил ее перед смертью.

Следователи намерены возбудить уголовное дело против Решетникова по статье 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего»). Молодого человека задержали на 48 часов. В суд планируется направить ходатайство о его аресте.

Источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах опроверг информацию о задержании Решетникова и возбуждении против него уголовного дела. По его словам, доследственная проверка еще не завершена, также еще не готовы результаты судебно-медицинской экспертизы, поэтому пока рано говорить о причине смерти Григорьевой. По предварительным данным, ее гибель не носит криминальный характер, скорее всего речь идет о переохлаждении.

Ранее 3 декабря сообщалось, что в организме Григорьевой обнаружены наркотики и большое количество алкоголя. В ее крови имеются следы мефедрона, амфетамина, каннабиса. РЕН ТВ сообщал, что причиной смерти Валентины стала остановка сердца от отравления, а переохлаждение было отягчающим фактором.

У самого блогера в организме также выявлены мефедрон и алкоголь.

Reeflay заявил правоохранителям, что не выгонял подругу на улицу. Она якобы сама ушла в бойлерную, где уснула. Блогер настаивает, что у него не было намерений убить Валентину.

В ночь на 2 декабря Григорьева принимала участие в треш-стриме — формат, в котором участники за деньги выполняют задания зрителей в прямом эфире. Она скончалась во время стрима Решетникова.

Предыстория: Названа причина смерти беременной подруги российского блогера во время стрима
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