Соседка описала последние часы жизни умершей во время стрима подруги блогера

Соседка российского блогера Стаса Решетникова, известного под псевдонимом Reeflay, описала телеканалу «360» последние часы жизни девушки Валентины Григорьевой, умершей во время стрима.

По словам соседки Светланы, молодые люди часто выпивали, ссорились и были «ужасными». Это же происходило в день смерти Валентины.

Она также рассказала, что из их дома были слышны постоянные драки, скандалы. «К ним очень часто и много людей приезжало в ночной период времени, поэтому к нам домой ломились очень часто», — сказала она.

Ее муж разговаривал с блогерами, но стример уверял, что «все будет нормально, все будет хорошо». Однако, по словам соседки, периодически во время ссор молодой человек мог выгнать девушку из дома или она могла выставить его. Утром 2 декабря у пары «была очередная драка», свидетелями которой они стали.

В день смерти девушки молодой человек выгнал ее улицу в нижнем белье и кричал, чтобы она назвала ему какой-то код. При виде соседей он «загнал» сожительницу домой. По мнению соседки, Валентина провела на улице максимум 10-15 минут. По виду она была в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Светлана также рассказала, что слышала крики и звуки драки из дома соседей. «Муж подходил к ним, говорил: „Ты чего делаешь?“ А он сказал заикающимся голосом: „Нет-нет, все нормально, все хорошо“. И закрыл дверь. Но уже была тишина — никаких движений с ее стороны не было», — вспомнила она.

Ранее блогера Станислава Решетникова отпустили после опроса следователей по поводу смерти подруги Валентины Григорьевой, с которой он проводил стримы. На данный момент оснований для возбуждения дела нет, поскольку нет точной причины смерти. В ближайшее время будет проведена экспертиза, по внешним признакам смерть девушки не носила криминального характера.

В ночь на 2 декабря Григорьева принимала участие в трэш-стриме — формат, в котором участники за деньги выполняют задания зрителей в прямом эфире.

Согласно неофициальной версии, фигурировавшей ранее, девушка скончалась от переохлаждения. Во время стрима Решетников сам признавался, что выгнал ее на улицу и не пускал в дом. Официально о причинах смерти Григорьевой пока не сообщалось.

В прямом эфире утром 2 декабря Решетников показал, как принес тело подруги в квартиру. Он положил девушку на диван и пытался привести ее в чувства, когда осознал, что она умерла. На камеру попал приезд врачей скорой помощи, подтвердивших смерть. Позже в комнату, предположительно, зашел полицейский, потребовал отключить камеру.