Российский блогер прокомментировал смерть подруги во время стрима

Российский блогер Станислав Решетников, известный под псевдонимом Reeflay, прокомментировал смерть подруги Валентины Григорьевой, с которой проводил стримы. Видео общения с корреспондентом опубликовано на сайте РЕН ТВ.

«Очень странно [себя чувствую]. О чем сожалеть? Ничего не делал на самом деле. Я вызвал [скорую помощь]», — сообщил он сотруднику телеканала. В ролике в этот момент Решетникова ведут в машину двое мужчин.

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По мнению блогера, подруга могла скончаться из-за употребления наркотических веществ. «Передоз, мне кажется, у девушки. Я не употреблял, видимо, она», — сказал Reeflay. Как сообщает РЕН ТВ, блогера не задерживали, он прибыл в отделение полиции для выяснения обстоятельств.

Григорьева неоднократно появлялась в предыдущих стримах Решетников под псевдонимом «Валентина Гениальная». В ночь на 2 декабря она также принимала участие в трэш-стриме — формат, в котором участники за деньги выполняют задания зрителей в прямом эфире.

Согласно неофициальной версии, фигурировавшей ранее, девушка скончалась от переохлаждения. Во время стрима Решетников сам признавался, что выгнал ее на улицу и не пускал в дом. Официально о причинах смерти Григорьевой пока не сообщалось.

В прямом эфире утром 2 декабря Решетников показал, как принес тело подруги в квартиру. Он положил девушку на диван и пытался привести ее в чувства, когда осознал, что она умерла. На камеру попал приезд врачей скорой помощи, подтвердивших смерть. Позже в комнату, предположительно, зашел полицейский, потребовал отключить камеру.