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Русскоязычный стример запустил трансляцию с «мертвой» проституткой

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@dvachannel / Telegram

Русскоязычный стример Станислав Reeflay запустил прямой эфир с якобы мертвой подругой, тело которой неподвижно лежало рядом на диване. Отрывок стрима опубликовал Telegram-канал «Двач».

Во время трансляции стример читал сообщения подписчиков. Он сказал, что «усопшая» Валентина была его лучшей подругой. Вскоре в комнату зашел другой мужчина (предположительно, полицейский) и попросил «вырубить» трансляцию. «Все, достримился?» — спросил гость и приказал достать паспорт. На вопрос стримера о том, считают ли его виноватым в произошедшем, незнакомец ответил: «Я не знаю, сейчас будем разбираться». После этого трансляция остановилась.

По данным «Двача», девушка действительно умерла. Накануне вечером Reeflay не пустил ее в дом, и она скончалась от обморожения. В Telegram-канале также отметили, что Валентина занималась проституцией, и прикрепили фотографии ее страницы на соответствующем сайте.

Девушка неоднократно присутствовала на стримах Reeflay. Мужчина периодически издевался над ней: в частности, заливал лицо перцем. Во время одной из трансляций Валентина ссорилась с главным героем трансляции и угрожала ему ножом.

Ранее в сети осудили российского блогера белорусского происхождения Андрея Mellstroy Бурима. 19 октября он разбил лицо гостье стрима Алене Ефремовой в прямом эфире. Мужчина несколько раз ударил ее головой о стол. На следующий день администрация видеохостинга YouTube заблокировала канал Бурима. В настоящее время он продолжает вести стримы с другого канала.

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