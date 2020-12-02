Следователи заинтересовались гибелью беременной подруги российского стримера

Следователи заинтересовались гибелью беременной россиянки во время стрима блогера Станислава Решетникова (Reeflay). Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, Следственный комитет России (СКР) решил забрать из МВД материалы проверки в связи со смертью молодой женщины.

Следственный отдел подмосковного города Раменское инициировал передачу из органов полиции материала проверки по факту обнаружения тела молодой женщины в частном доме, сообщила «Ленте.ру» представитель областного управления СКР Ольга Врадий.

По предварительным данным, утром 2 декабря медики скорой помощи констатировали ее смерть, на теле погибшей видимых признаков насильственной смерти не обнаружено. Назначены экспертизы, проверяется информация о возможных противоправных действиях молодого человека, в доме которого обнаружили погибшую. По итогам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее 2 декабря сообщалось, что Reeflay запустил прямой эфир с якобы мертвой подругой, тело которой неподвижно лежало рядом на диване. Он сказал, что «усопшая» Валентина была его лучшей подругой. Вскоре в комнату зашел другой мужчина (предположительно, полицейский) и попросил «вырубить» трансляцию. По данным «Двача», девушка действительно умерла. Накануне вечером Reeflay не пустил ее в дом, и она скончалась от переохлаждения.