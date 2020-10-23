На избившего девушку во время эфира российского блогера завели дело

На российского блогера белорусского происхождения Андрея Бурима, известного в интернете под псевдонимом Mellstroy, завели уголовное дело за избиение девушки. Об этом в пятницу, 23 октября, сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.

Блогер почти весь прошлый день провел на допросе, а из отдела полиции его сопровождали телохранители.

Ранее сообщалось, что избитая Буримом в прямом эфире блогерша Алена Ефремова намерена добиться, чтобы наказание стримеру вынесли в судебном порядке, и потребовала завести в отношении него уголовное дело.

Сам блогер в ходе прямого эфира в Instagram признал свою вину. Бурим заявил, что начал сильно злиться, когда его гостья неожиданно стала говорить про наркотики в прямом эфире и обращаться к зрителям. После этого она попросила блогера раздеться перед камерой.

«Я воспринимаю это как жесткое неуважение… Кто-то посчитает, что моему поступку вообще нет оправданий. Получается, что было — то было. Да, виноват. Я должен понести адекватное наказание исключительно в рамках закона», — заключил Mellstroy.