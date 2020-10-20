YouTube заблокировал канал разбившего лицо девушке российского блогера

Администрация видеохостинга YouTube заблокировала канал российского стримера белорусского происхождения Андрея Бурима, известного в интернете под псевдонимом Mellstroy. Об этом блогер, разбивший девушке лицо в прямом эфире, сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте», передает РЕН ТВ.

«Все аккаунты, связанные со мной, полностью удалены с сервиса YouTube», — написал Бурим. Он добавил, что ожидает «абсолютный бан» своих аккаунтов в других соцсетях.

На канал «MELLSTROY СТРИМЫ» на YouTube были подписаны около 700 тысяч человек.

Ранее в сети Бурим разбил девушке лицо в прямом эфире. Мужчина несколько раз ударил ее головой о стол. Молодые люди поругались в ходе стрима на платформе Twitch. Гостья по имени Алена Ефремова попросила блогера раздеться перед камерой в знак доказательства того, что у него красивая фигура. В ответ на это Бурим схватил Ефремову за голову и несколько раз ударил ее о стол. Он также прокричал, что никогда не говорил ничего подобного. После этого мужчина поднял девушку со стула и вытолкнул ее из кадра.