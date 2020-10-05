Популярный российский блогер заболел после укуса «клеща с сюрпризом»

Автор канала «Старый в огне», участник объединения «КЛИККЛАК» Андрей Смирнов рассказал, что заразился боррелиозом после укуса клеща. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

Смирнова укусило заразное членистоногое, пока блогер находился на рыбалке.

«Кажется, мне попался клещ с сюрпризом… Не знал, что в октябре месяце клещи активны, оказалось, еще как. Сейчас у них второй пик активности, перед спячкой, так что аккуратнее ходите по полям и лесам», — написал мужчина. К посту он приложил фотографию анализа, на которой запечатлен положительный результат на иксодовый клещевой боррелиоз (его также называют болезнью Лайма).

Судя по всему, недуг удалось обнаружить на ранней стадии, поэтому здоровью блогера ничего не угрожает. Он уже начал пить прописанные врачом антибиотики.

В августе стало известно, что американская супермодель палестинского происхождения страдает болезнью Лайма. Из-за этого ей приходится регулярно бороться с резкими переменами настроения, болями в суставах, повышенным потоотделением, тошнотой, затрудненным дыханием и другими симптомами.