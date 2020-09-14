Доктор Мясников перечислил необычные симптомы серьезных заболеваний

Главный врач московской городской клинической больницы №71 и телеведущий Александр Мясников назвал необычные симптомы распространенных серьезных заболеваний. Нестандартные проявления обычных болезней он перечислил в эфире программы «О самом главном», выпуск опубликован на YouTube.

По словам доктора, врачи сегодня «потеряли искусство осмотра и разговора с пациентом», хотя данные, полученные во время беседы или при первичном осмотре, часто помогают правильно поставить диагноз.

К примеру, Мясников отметил, что боль в суставах может быть признаком климакса, симптомом гепатита B или C, воспалительных заболеваний кишечника или псориаза. Сухость во рту, которую традиционно объясняют дефицитом витамина A или анемией, может также возникать при синдроме Шегрена.

Врач подчеркнул, что еще одним признаком серьезного заболевания может быть хроническая усталость: вместе с сухостью во рту она может быть симптомом красной волчанки, хотя чаще всего ее объясняют болезнями щитовидной железы. Кроме того, «хроническая, изматывающая» усталость — это классический симптом боррелиоза.

Сильный зуд по всему телу обычно связывают с болезнями печени, крови или почек, однако, по словам Мясникова, он может свидетельствовать и о других проблемах. В частности, о начинающейся лимфоме, о рассеянном склерозе или о межпозвоночной грыже.

Ранее Мясников назвал несколько традиционных для России представлений о жизни, способных нанести вред здоровью. Начав с обсуждения пищевых предпочтений россиян, специалист вспомнил, что в детстве его всегда заставляли доедать до конца первое и второе.