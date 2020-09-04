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Доктор Мясников назвал вредные для здоровья традиции

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Александр Мясников
Александр Мясников
Кадр: О самом главном / YouTube

Главный врач московской городской клинической больницы №71 и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» назвал несколько традиционных для России представлений о жизни, способных нанести вред здоровью. Выпуск опубликован на YouTube.

Начав с обсуждения пищевых предпочтений россиян, Мясников вспомнил, что в детстве его всегда заставляли доедать до конца первое и второе. Врач подчеркнул, что за прошедшие годы качество еды изменилось в худшую сторону, поэтому ничего полезного эта привычка не несет. «Сегодня нам не нужно есть добавки, сегодня нам надо себя ограничивать», — посоветовал он. Кроме того, доктор раскритиковал привычку чаепитий со сладостями.

Мясников также вспомнил о фразе «И какой же русский не любит быстрой езды?» и призвал россиян ездить с умом. Врач порекомендовал непрофессионалам не воплощать в жизнь принцип «Смотри, как я могу!» и не играть в русскую рулетку. «Мы превышаем скорость, мы садимся пьяные за руль, мы пренебрегаем элементарными правилами безопасности, мы заколачиваем пожарные выходы на лестничные клетки, не смотрим, где запасный выход, мы не знаем, кто идет за нами, мы заходим куда-то, не зная, как мы будем выходить — это русская рулетка», — подытожил врач и посоветовал не полагаться на авось.

Ранее Мясников назвал продукты, опасные для иммунитета. Он отметил, что употребление мяса, животных жиров, сладкого и кулинарии может негативно повлиять на иммунитет. Врач также подчеркнул, что лекарств, укрепляющих иммунитет, нет по определению.

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