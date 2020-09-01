Доктор Мясников рассказал о связи опухоли мозга и использования гаджетов

Врач и телеведущий Александр Мясников объяснил, есть ли связь между использованием гаджетов и развитием опухоли мозга у детей. Об этом он рассказал в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1», выпуск опубликован на YouTube.

По его словам, слабочастотное излучение именно у детей в некоторых случаях увеличивает процент возможного возникновения опухоли мозга. «Не рака, а доброкачественных опухолей. Эти исследования 15-летней давности — сейчас мобильные телефоны по уровню защиты ушли далеко вперед», — рассказал доктор.

При этом специалист заметил, что риск минимален, однако лучше детям младшего возраста телефоны не давать, а детям постарше желательно пользоваться наушниками.

Ранее Мясников назвал болезни, которые с большой долей вероятности могут вызвать рак. Среди них он назвал вирусные гепатиты, вирус папилломы человека (ВПЧ), гастрит или язву, воспалительные заболевания кишечника, хроническую обструктивную болезнь легких. Специалист добавил, что наиболее опасный и агрессивный — это рак легких, поэтому регулярно вдыхать дым от костров и табака очень вредно.