Доктор Мясников порекомендовал россиянам потеть

Главный врач московской больницы №71, телеведущий Александр Мясников дал россиянам несколько советов для здорового образа жизни, в частности, порекомендовал потеть минимум один раз день. Эти правила он озвучил в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1», выпуск опубликован на YouTube.

Мясников отметил, что считает правильной рекомендацию спать по восемь часов в день. По словам врача, восьмичасовой сон снижает риск ожирения, диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. При этом врач подчеркнул, что вредным для здоровья может быть как более, так и менее длительный сон.

Доктор также посоветовал проходить не менее десяти тысяч шагов в день. «Нагрузки регулярные и ежедневные должны быть — это так. Любой человек должен в течение дня хотя бы раз вспотеть», — добавил Мясников.

Врач также прокомментировал рекомендацию о том, что человеку нужно ежедневно выпивать два литра воды в день. По его мнению, «культ воды не совсем оправдан», а пить ее нужно тогда, когда хочется. «С мочой, с калом, с потом, с дыханием вы все теряете где-то полтора литра воды. Ага, ну вот надо и восполнить два литра? Да нет. Дело в том, что вы с пищей принимаете почти 800, потому что только чипсы не содержат воду», — добавил он.

Ранее Мясников прокомментировал слухи о введении в России карантина в сентябре. Он посчитал подобный сценарий крайне маловероятным и отметил, что для него нет медицинских показаний. «Это никому не нужно и просто может повлечь за собой катастрофические последствия», — отметил врач.