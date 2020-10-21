Разбивший девушке лицо российский блогер признал вину

Российский блогер белорусского происхождения Андрей Бурим, известный в интернете под псевдонимом Mellstroy, признал вину в избиении девушки. Об этом он рассказал в ходе прямого эфира в Instagram.

«Так сгорело, ***** (блин), вы не представляете. Совокупность факторов: настроение было ***** (хреновое), то, что, ***** (блин), был бухой», — объяснил Бурим свое поведение во время стрима, где он несколько раз ударил девушку головой об стол.

Бурим заявил, что начал сильно злиться, когда его гостья неожиданно стала говорить про наркотики в прямом эфире и обращаться к зрителям. После этого она попросила блогера раздеться перед камерой.

«Я воспринимаю это как жесткое неуважение… Кто-то посчитает, что моему поступку вообще нет оправданий. Получается, что было — то было. Да, виноват. Я должен понести адекватное наказание исключительно в рамках закона», — заключил Mellstroy.

Ранее Андрей Бурим поругался на стриме с гостьей Аленой Ефремовой. Во время перепалки блогер схватил девушку за голову и несколько раз сильно ударил ее об стол. После этого он поднял Алену со стула и вытолкнул из кадра. Вскоре после инцидента YouTube заблокировал все аккаунты стримера на видеохостинге.