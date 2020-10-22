Избитая российским блогером девушка потребовала завести уголовное дело

Блогерша Алена Ефремова, избитая российским стримером белорусского происхождения Андреем Буримом, известным в интернете под псевдонимом Mellstroy, потребовала завести в отношении него уголовное дело. Об этом она заявила на своей странице в Instagram.

Ефремова написала, что после избиения стримером ее жизнь сильно изменилась. «Я поняла, насколько мы все беззащитны перед насилием», — призналась девушка и подчеркнула, что Бурим мог убить ее и что никто не вступился бы за нее. Блогерша намерена добиться, чтобы наказание стримеру вынесли в судебном порядке.

Она подчеркнула, что не брала у Бурима денег и призвала других девушек, пострадавших от его действий, написать ее адвокату. К посту Ефремова прикрепила фотографию заявления в полицию.

20 октября администрация видеохостинга YouTube заблокировала канал Бурима. Блогер добавил, что ожидает «абсолютный бан» своих аккаунтов в других соцсетях.

19 октября Бурим разбил Ефремовой лицо в прямом эфире. Мужчина несколько раз ударил ее головой о стол. Молодые люди поругались в ходе стрима на платформе Twitch. Девушка попросила блогера раздеться перед камерой, чтобы доказать, что у него красивая фигура. В ответ на это он схватил ее за голову и несколько раз ударил о стол. Бурим также прокричал, что никогда не говорил ничего подобного. После этого мужчина поднял девушку со стула и вытолкнул из кадра.