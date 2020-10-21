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В Европе наказали блогеров-клоунов за пранки с муляжами автомата Калашникова

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Фото: Globallookpress.com

Двое жителей бельгийского города Варегем получили четыре месяца условного срока лишения свободы и штраф в размере 800 евро (около 73 тысяч рублей) за попытку снять на видео серию розыгрышей, пишет The Brussels Times.

В январе 2020 года 24-летние блогеры переоделись в злобных клоунов, запаслись муляжами автомата Калашникова и попытались провести серию пранков. Они намеревались попугать случайных прохожих и разыграть сценку с ограблением банка, однако им помешали полицейские. Сотрудники правоохранительных органов конфисковали муляжи оружия, костюмы и носитель с записью розыгрышей.

Наказанные заявили, что не сожалеют о своем поступке. «Нет ничего плохого в том, чтобы напугать нескольких человек, если это может доставить удовольствие множеству людей», — отметили они.

Похождения клоунов в сеть так и не попали, однако блогеры успели загрузить на YouTube несколько сюжетов об аресте, и даже записали часть первого судебного заседания, хотя это строго запрещено. Из-за этого разбирательство по делу перенесли.

Ранее сообщалось, что австралийская школьница установила TikTok и изменилась до неузнаваемости. Мать девочки пожаловалась, что после установки приложения ребенок начал копировать манеру блогеров, отказываться от казавшихся ему непривлекательными блюд, а также комплексовать из-за внешности.

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