Популярный блогер умер от коронавируса в 35 лет

Популярный украинский фитнес-блогер Дмитрий Стужук умер от осложнений, вызванных коронавирусом. Ему было 35 лет. О смерти сообщила в Instagram его бывшая жена и мать его троих детей Софья Стужук.

«Димы больше нет с нами. Его сердце не выдержало», — написала блогерша. Она объяснила, что у ее бывшего мужа были проблемы с сердечно-сосудистой системой, из-за чего возникли осложнения, с которыми его организм не справился. Стужук добавила, что в больнице он пережил клиническую смерть. Врачи запустили его сердце заново, однако спасти мужчину не удалось.

Стужук почувствовал себя плохо во время отдыха в Турции. Блогер проснулся ночью от того, что ему было тяжело дышать. У мужчины затекла шея и болел живот. На следующий день появился кашель, но других симптомов болезни не было.

По возвращении в Киев он решил сдать несколько анализов, сделать УЗИ, а также сдал тест на коронавирус — он оказался положительным. Стужук предложили госпитализацию, однако он отказался из-за плохих условий в больнице, переполненной пациентами. Некоторые из них лежали в коридоре.

Мужчине также назначили курс лечения и дали кислородный аппарат для дыхания, который он сам назвал ненужным: «Хотя я считаю, критическим он [уровень кислорода в крови] считается после 90, у меня же 94-96. Это вполне позволительно для лечения дома, врач в приемной мне сказал то же самое».

«Учитывая все эти факторы, я принимаю решение, что мне будет удобнее и комфортнее находиться на дистанционной опеке у себя дома, где у меня есть все условия для нормального лечения. В конце концов я всегда могу обратиться в нужные службы. Да и дома, как говорится, и стены лечат», — написал он в последней публикации в Instagram.

По последним данным, во всем мире коронавирусом заразились 38,9 миллиона человек. От осложнений, вызванных COVID-19, скончались более миллиона человек.