Россиянам посоветовали не ездить с детьми на юг

Глава Роспотребнадзора Анна Попова посоветовала россиянам не ездить на юг с детьми из-за роста числа случаев заражения коронавирусом. Об этом она заявила в интервью «Российской газете».

«Сомневаюсь, что будет правильным решением ехать с ребенком на юг. Это тоже транспорт, это тоже перелеты. Сезонный подъем сегодня идет во всем мире. И в России», — сказала Попова.

По ее мнению, лучшим вариантом было бы провести время с ребенком дома или, при возможности, «где-то на даче на свежем воздухе». Она напомнила о необходимости ношения защитных масок в общественном транспорте.

Ранее Анна Попова назвала категорию россиян, больше всего заболевших COVID-19 в сентябре. По ее словам, больше всего заболевших в сентябре выявлено среди офисных работников. При этом она отметила, что учителя коронавирусом заражаются редко, поскольку их должным образом защищают маски.

В России за последние сутки выявили 11 493 новых случая заражения коронавирусом во всех регионах страны. Также за сутки 191 пациент с коронавирусом умер, 7054 человека выздоровели. Всего с начала пандемии в стране зафиксировано 1 260 112 случаев коронавируса в 85 регионах, из них 1 002 329 человек выздоровели, 21 865 — умерли.